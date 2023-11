Vidéo. Sahara, visas, … l’ambassadeur de France à Rabat fait le point

« Il n’y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas. Toute personne qui présente les conditions requises pour obtenir un visa, l’obtiendra », a affirmé l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, lors d’un entretien accordé à 2M Radio.

« Sur cette question, quel gâchis de notre part. Le président de la république avait lui-même reconnu il y a quelques semaines que ça avait profondément abîmé l’image et l’influence de la France », regrette-t-il.

Lors de ce même entretien, Lecourtier a évoqué la question du Sahara marocain.

«Nous nous inscrivons dans la dynamique du Maroc et allons accompagner les prochaines étapes pour que le plan d’autonomie soit partagé le plus possible. C’est la réaffirmation que nous serons un allié constant, fidèle, créatif, dynamique de ce que le Maroc entreprend et poursuit», a précisé le diplomate.