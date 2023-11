Vidéo. Revivez la soirée inaugurale de la cathédrale du Sacré Cœur

La première convention, signée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que par la Commune de Casablanca, concerne l’organisation d’événements culturels et la restauration d’infrastructures culturelles et du patrimoine architectural historique de la ville.

Quant à la deuxième convention, impliquant également le ministère, la Commune de Casablanca et la société Casablanca Events & Animation, elle donne mandat à cette dernière pour superviser, coordonner et organiser des événements culturels et sportifs au sein de la Commune, dans le but de renforcer la renommée et l’attrait de la ville.

La troisième convention, également signée par les trois partenaires, confie à Casablanca Events la gestion, l’animation et l’entretien de la cathédrale Sacré Cœur et de ses infrastructures diverses, dans le but de développer et de promouvoir la scène culturelle de Casablanca.

Lors de cet événement, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que ces accords visaient à “placer Casablanca au cœur de l’industrie culturelle, laquelle offre de réelles opportunités de développement et de création d’emplois pour les jeunes”.

Pour une industrie culturelle robuste

“Nous travaillons à établir les bases d’une industrie culturelle nationale robuste”, a ajouté le ministre, se réjouissant que Casablanca soit “au centre de cette dynamique” avec des “projets culturels d’ampleur” déjà réalisés ou en cours.

Ces conventions ont pour objectif de renforcer davantage l’influence culturelle de la métropole, a souligné M. Bensaid, mettant en avant les “jeux vidéo” comme l’un des domaines prometteurs de l’industrie culturelle, où Casablanca, selon lui, est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan.

De son côté, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a mis en avant les efforts déployés par toutes les parties impliquées dans la restauration de la cathédrale Sacré Cœur, des travaux qui ont duré huit ans et qui ont été minutieusement exécutés pour préserver l’authenticité architecturale de ce monument historique.

“Nous œuvrons à la préservation du patrimoine architectural de Casablanca, une ville riche en monuments historiques. L’inauguration de cette cathédrale s’inscrit dans cette démarche. Cela contribuera à renforcer davantage l’aspect culturel de la métropole, lui insufflant une nouvelle dynamique en tant que ville culturellement vivante”, a souligné Mme Rmili.

La soirée inaugurale de la cathédrale Sacré Cœur a été marquée par des concerts musicaux et artistiques animés par des artistes marocains et étrangers, créant une atmosphère spirituelle qui incarne les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance, de la cohésion interculturelle et du partage des valeurs religieuses nobles.