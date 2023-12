Vidéo. Entrée fracassante de CFG Bank à la Bourse de Casablanca

«Un succès exceptionnel». Ce sont les termes employés par Kamal Mokdad, président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, pour commenter les résultats de l’IPO de CFG Bank, qui a suscité un très fort intérêt de la part des souscripteurs, et dont la cérémonie de première cotation s’est déroulée ce lundi 18 décembre.

Il est vrai que les chiffres de la souscription dévoilés, ce lundi, placent l’IPO de CFG Bank parmi les meilleures opérations de ces dernières années. L’IPO de la banque d’affaires, devenue banque universelle, a en effet été souscrite 34,73 fois par 23.634 souscripteurs, dont plus de 20.000 personnes physiques. Il s’agit du plus grand taux de souscriptions observé ces 15 dernières années. Quant au nombre de souscripteurs, il est le plus élevé de la décennie. «Nous tâcherons de mériter cette confiance», a déclaré à cette occasion Adil Douiri, président et co-fondateur de CFG Bank.

Pour Kamal Mokdad, ces résultats dénotent d’un retour de confiance de la part des investisseurs, notamment les particuliers, envers la Bourse. Il y voit aussi un exemple de la capacité de la place casablancaise à mobiliser «massivement et rapidement» l’épargne et à l’orienter vers les secteurs productifs.

«Notre IPO peut servir d’exemple pour les futures introductions en Bourse. Il faut encourager les entreprises marocaines à s’introduire en Bourse, pour grandir. Si on a de l’ambition, la Bourse est un canal extraordinaire pour lever des capitaux et se développer», a souligné Younes Benjelloun, directeur général de CFG Bank.

Rappelons que les 600 millions de dirhams levés via cette introduction en Bourse permettront à CFG Bank de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan. L’IPO permet aussi à la banque d’accroître sa notoriété et sa proximité, particulièrement auprès de ses partenaires et du grand public, ainsi que d’abaisser le coût de son capital et l’ouvrir à ses salariés et clients, les associant à sa croissance future.