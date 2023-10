Vidéo. Assemblées BM-FMI : Un intense programme de coordination avec le Maroc

Débattre les dossiers financiers du moment. C’est évidemment la raison d’être de ces assemblées annuelles du Groupe Banque Mondiale / FMI. Mais avant d’en arriver à ce grand rassemblement, un programme intense d’activités de communication coordonnées entre le Maroc, la Banque Mondiale et le Fonds monétaire internationale a ponctué l’année 2023.

Depuis février dernier, des hauts responsables de ces institutions défilent au Royaume. La plus marquante des visites est sans doute celle de la Directrice générale du FMI en juin dernier. Pendant trois jours, Kristalina Georgieva a pu rencontrer décideurs de différentes institutions et s’est même offerte une escapade dans le camp d’entraînement des Lions de l’Atlas.

Les visites des différents responsables de la Banque Mondiale et du FMI ont également été marqués par l’organisation de workshops et conférences au sujet de différentes thématiques. Performance du secteur public en janvier dernier, inflation et résilience en avril, croissance inclusive en juin… Une vingtaine d’événements ont ponctué l’année avant la tenue de cet évènement de grande envergure