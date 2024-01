Médias : Pouvoirsafrique.com fait peau neuve

Média résolument orienté Afrique, le site pouvoirsafrique.com est à l’heure d’une nouvelle mutation. Décliné en deux langues (français et anglais), le contenu de ce site se veut un regard lucide, doublé d’analyses profondes, des faits politique, économique, culturel qui traversent le continent africain.

Un relifting qui tombe à point nommé, d’autant qu’il intervient sur fond de lancement du grand projet de l’Afrique atlantique, initié par le Roi Mohammed VI.

S’adressant aux élites du continent, le fond de ce site, qui se greffe à un magazine trimestriel, est aussi varié que les questions brûlantes que connaît l’Afrique.

Il est par la même occasion un outil médiatique qui accompagne la politique africaine du Royaume dans ses diverses expressions et dimensions. C’est d’ailleurs ce qui se traduit par l’offre informative et analytique des différentes rubriques proposées aux lectrices et aux lecteurs.