Info en images. L’ONCF mise sur la production locale pour l’acquisition de rames

Le renforcement de la flotte de l’ONCF permettra t d’accompagner la forte croissance du trafic voyageurs, de remplacer une partie de la flotte matériel roulant arrivée en fin de vie et d’assurer les liaisons sur la future extension de la LGV vers Marrakech.

L’ONCF vise au-delà de l’acte d’achat de trains à offrir une véritable opportunité de lancement d’un écosystème industriel ferroviaire marocain. Ce dernier aura des impacts innombrables sur les plans économique et social, en matière de création d’emplois et de renforcement du tissu industriel national, avec un taux d’intégration local qui permettra à terme de transformer le Royaume en une plateforme très compétitive au niveau continental et mondial.