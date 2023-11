Vidéo. Akhannouch s’entretient à Berlin avec le Chancelier allemand

Cette entrevue a été l’occasion d’échanger autour de nombre de dossiers et de questions d’intérêt commun et d’examiner les formules possibles pour construire des partenariats sur les plans économique et commercial.

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et de l’ambassadeur du Roi en Allemagne, Zohour Alaoui, les deux parties se sont félicitées du partenariat distingué liant les deux pays et ont passé en revue les différents défis actuels et futurs.

Le Chef du gouvernement est arrivé, dimanche à Berlin, pour participer, lundi, à l’initiative du G20 pour l’Afrique “Compact with Africa”.