Un biologiste, ex-ministre pour accompagner la deuxième renaissance d’Agadir

A la tête d’un super ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de 2018 à 2021 sous le gouvernement El Othmani, Saaïd Amzazi vient d’être nommé par le Roi Mohammed VI, ce jeudi en Conseil des ministres, Wali de la région Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Agé de 58 ans, ce natif de Sefrou, a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le monde académique et universitaire. Il été président de 2015 à 2018, de l’Université Mohammed V de Rabat, après avoir été doyen de la faculté des sciences de Rabat, poste qu’il a occupé de 2011 à 2015.

Biologiste de formation, il est titulaire en 2001 d’un doctorat en biologie de l’université Mohammed V Rabat et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie de l’université Cadi Ayad de Marrakech en 1992. En 2016, il était coordonnateur du Programme de la Conférence des Présidents des Universités lors de la COP22,

Membre du mouvement populaire (MP, opposition), il succède désormais, à la tête de la Wilaya de Souss Massa, à Ahmed Hajji, qui occupait ce poste depuis 2017. Il aura notamment pour tâche d’accompagner l’essor d’une ville, Agadir, et plus largement d’une région, le Souss, qui reprend son envol, non seulement en tant que pôle économique, mais aussi en tant que “nouveau centre” du Royaume.