Essaouira : 60 MDH pour le renforcement des équipements socio-culturels dans l’ancienne médina  

Une enveloppe budgétaire de 60 millions de DH (MDH) a été consacrée au renforcement des équipements sociaux et culturels au niveau de l’ancienne médina d’Essaouira, dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de ce tissu urbain (2019-2023).

Il est à relever que les projets mis en œuvre dans le cadre de cet ambitieux programme concernent la réalisation de deux centres dédiés à l’enseignement préscolaire dans les quartiers Mellah 1 et 2 (2 MDH), l’extension et la restauration du centre de santé “Derb Laâlouj” pour le transformer en un centre de santé de proximité (5 MDH) et la mise en place d’un centre d’addictologie et d’accompagnement psychologique (3 MDH).

Ces interventions portent aussi sur la réhabilitation et la restauration de l’ancienne fondation islamique de bienfaisance à “Derb Ahl Agadir” et sa transformation en maison d’accueil des personnes âgées (10 MDH), la création d’un centre de services pour les jeunes (3,5 MDH), la construction d’un foyer féminin (5 MDH) et d’une crèche (2 MDH), la construction et l’équipement d’une maison de jeunes (9,5 MDH), outre l’apurement et l’acquisition du foncier pour la réalisation des équipements (20 MDH).

A noter, en outre, que le programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira qui mobilise des investissements de l’ordre de 300 millions de DH, est en cours d’achèvement.

Il porte sur 27 projets au total, dont 9 projets ont été achevés et les 18 restants sont dans un stade avancé. Ce chantier, qui bénéficie aux 13.000 habitants de la médina, porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.