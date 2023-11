Talbi El Alami s’entretient avec l’ambassadeur du Brésil à Rabat

Les discussions entre les deux parties ont porté sur la solidité des relations diplomatiques entre les deux pays qui datent depuis 1884, sachant que le Royaume du Maroc est le premier pays africain à avoir reconnu l’indépendance du Brésil en 1822, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les deux parties ont également évoqué le rôle stratégique des deux pays, ainsi que l’importance de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales entre la Chambre des Représentants du Maroc et la Chambre des Députés du Brésil, l’échange et le partage des expériences et des expertises et la coordination dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux, ajoute le communiqué.

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’échanger les points de vue sur le rôle des institutions législatives dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et la construction de passerelles de dialogue et de communication permanents.