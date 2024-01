Le ministre de l’Intérieur espagnol en visite à Rabat ce vendredi

Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Intérieur espagnol, fait son premier déplacement officiel au Maroc depuis l’installation du nouveau gouvernement de Pedro Sanchèz. Une visite de travail de 24 heures au cours de laquelle il tiendra une réunion de travail avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Au menu, plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment la coopération sécuritaire bilatérale, la lutte antiterroriste, l’immigration clandestine, le trafic de drogues ainsi que la criminalité transfrontalière, indiquent des médias ibériques.

Au regard de ces sujets, on comprend dès lors la nature de la forte délégation qui accompagne Grande-Marlaska. Une délégation composée, notamment, de la DG des relations internationales et de l’immigration, Elena Grazon, de Julian Avila, commissaire général à l’immigration et aux frontières et de la police nationale, ainsi que Juan Luis Pérez, patron du commandement des frontières et de la police maritime relevant de la Guardia Civil.

Si d’ores et déjà la coopération sécuritaire entre les deux Royaumes est des plus exemplaires, il n’en demeure pas moins que cette visite contribuera à son renforcement.