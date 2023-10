RNI : Aziz Akhannouch reçoit Jean-Luc Mélenchon à Rabat

Au cours de cette rencontre, MM. Akhannouch et Mélenchon ont passé en revue nombre de programmes entrepris dans les deux pays. M. Akhannouch a mis l’accent, dans ce cadre, sur les chantiers structurants lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, plus particulièrement le chantier de la protection sociale.



De son côté, M. Mélenchon s’est dit impressionné par la gestion par le Maroc des conséquences du séisme d’Al Haouz, saluant également l’action du Royaume, sous la conduite de SM le Roi, dans les domaines notamment de la diversification énergétique et des énergies renouvelables.



Il a, à ce propos, souligné que le Maroc est devenu un “modèle unique” en matière de gestion des questions de l’énergie, du stress hydrique, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale.



Cette rencontre s’est déroulée en présence de Rachid Talbi Alami, Mohamed Aoujjar, Mustapha Baitas, et Mme Zaina Chahim, membres du bureau politique du RNI, ainsi que des députés de LFI, Farida Amrani et Gabriel Amard.