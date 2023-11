Qui sont les six ambassadeurs nommés aujourd’hui par le Roi ?

Youssef Amrani, un diplomate tout en finesse

Fin diplomate au parcours des plus denses en politique étrangère, M. Youssef Amrani que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur auprès des États-Unis d’Amérique, est diplômé de l’Institut de management de l’Université de Boston.

Ce natif de Tanger a intégré le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération en 1978, en tant que secrétaire des Affaires étrangères, puis attaché au cabinet du ministre, pour occuper plus tard le poste de ministre délégué. Il a également fait carrière en tant que fonctionnaire international, en particulier au Centre islamique pour le développement du commerce.

Le long parcours diplomatique de M. Amrani a commencé à Barcelone où il a exercé en tant que Consul Général du Maroc, puis comme ambassadeur en Colombie, en Équateur et au Panama en 1996, au Chili en novembre 1999, ensuite au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua et à Belize en 2001.

M. Amrani a occupé depuis octobre 2013 le poste de chargé de mission au Cabinet Royal, avant d’être nommé en juin 2019 par SM le Roi, ambassadeur auprès de la République de l’Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d’Eswatini.

Le nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Washington a également occupé la fonction d’ambassadeur, Directeur général des Affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, puis Secrétaire général du même département en 2008.

De mai 2011 à janvier 2012, il a succédé au Jordanien Ahmed Khalaf Masadeh en tant que Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM).

Dans la vie partisane, il a été élu en 1978 membre du bureau exécutif de la jeunesse du parti de l’Istiqlal (1978). Il a été aussi membre du Conseil national du parti de l’Istiqlal et membre des commissions des Affaires étrangères et économiques de la même formation politique.

M. Amrani est marié et père d’un enfant.

Samira Sitaïl, une spin doctor à Paris

Samira Sitail, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommée Ambassadeur auprès de la République française, est une journaliste engagée et une spécialiste des médias.

Mme Sitail a mené des études supérieures en langue et civilisation américaine à l’Université Paris Diderot (Paris 7) et une spécialisation en audiovisuel à l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle. Elle est également titulaire d’un Master I en “Métiers de la Communication”, et d’un Master II en “Communication Entreprises, Institutions et Risques” de l’École des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication « CELSA – Sorbonne ».

Ayant marqué trois décennies de télévision marocaine, Mme Sitail a été à la tête de la Direction de l’Information de la chaine de télévision 2M entre 2001 et 2008, pour ensuite être promue Directrice Générale Adjointe en charge de l’Information.

Son engagement la prédisposait à contribuer à la floraison du paysage médiatique marocain et à la diversification de sa ligne éditoriale à travers une stratégie qu’elle mena à 2M et qui faisait la part belle aux sujets de proximité et aux questions de l’heure.

Documentariste et réalisatrice de grands reportages, elle a activement pris part à l’essor du journalisme audiovisuel dans plusieurs pays africains où elle a eu à mener des missions, notamment de formation, auprès de plusieurs organisations non gouvernementales ou publiques.

Elle-même issue de l’immigration, une thématique qui lui tient à cœur, Mme Sitail a réalisé de grands reportages qui ont permis de porter un regard plus juste sur les Marocains du monde.

En experte des médias et de la communication, Mme Sitail a piloté le pôle Presse et Communication de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP22) qui s’est tenue en novembre 2016 à Marrakech.

Mariée et mère de deux enfants, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris est également une femme d’engagement civique, notamment dans le domaine des droits des femmes. Elle est aujourd’hui active dans plusieurs associations œuvrant dans les domaines social, sociétal et médiatique.

Mohamed Ait Ouali, un philosophe égyptophile

Mohamed Ait Ouali, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur auprès de la République Arabe d’Egypte, est diplomate de carrière.

Né à Meknès en 1959, il s’est consacré aux études de philosophie à la faculté des sciences humaines de Rabat, puis au Caire où il a décroché un doctorat en 1991 dans cette même discipline.

Trois ans plus tard, en 1994, M. Ait Ouali est désigné conseiller à l’ambassade du Maroc en Egypte, puis chargé d’études au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération en 1999.

En février 2000, il occupe la fonction de chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume en Tunisie, avant d’être nommé l’année suivante chef de mission adjoint de cette même représentation diplomatique.

De retour à Rabat en 2004, le nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Caire a exercé en tant que conseiller auprès du ministre et à la Direction des affaires arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Délégué permanent du Royaume auprès de l’ALECSO de 2001 à 2004, il a été également nommé ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Manama (2005-2010) puis à Abou Dhabi de 2011 à 2021, avant de regagner le ministère en tant que conseiller au cabinet du ministre.

Marié et père de trois enfants, Mohamed Ait Ouali est l’auteur d’un ouvrage intitulé “La philosophie politique : Cas de Abou Hamed Al Ghazali”.

Abdelkader El Ansari, un diplomate globe-trotter

Abdelkader El Ansari, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur auprès de la République populaire de Chine, a intégré le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération en 1983.

Né le 19 mars 1962 à Nador, M. El Ansari est diplômé de l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) et lauréat de son cycle supérieur en 1994.

En tant que diplomate, il a notamment occupé le poste de Directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), dont la mission est de promouvoir la coopération maroco-africaine dans son volet culturel.

Chef de service de la Coopération avec les pays africains de 1994 à 1995, puis chef de division des Organisations arabes et islamiques en 2001, il a été chef de mission adjoint à l’ambassade du Royaume à Alger (1995-2001), et secrétaire des Affaires étrangères à l’ambassade du Maroc à Athènes de 1990 à 1992.

M. El Ansari, qui a été également ambassadeur du Maroc à Stockholm et en Grèce, a pris part à plusieurs missions en Afrique et en Amérique.

Le nouvel ambassadeur de SM le Roi auprès de la République populaire de Chine est marié et père de deux enfants.

Ahmed Tazi, un spécialiste du Moyen-Orient

Ahmed Tazi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé nouvel ambassadeur du Maroc auprès des Emirats arabes unis, est né en août 1966 à Fès.

Après avoir obtenu son baccalauréat en Lettres modernes en 1983 et une licence en littérature anglaise à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah en 1988, M. Tazi a poursuivi ses études de 3ème cycle en “Langue et littérature anglaises” à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université Mohammed V Rabat-Agdal et en droit à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de la même université.

Cet ancien ambassadeur du Maroc en Egypte a également obtenu le certificat du centre de l’Extrême-Orient et du Sud de l’Asie des études stratégiques relevant de l’Université de la défense nationale à Washington DC.

M. Tazi a entamé sa carrière professionnelle en 1989 en tant que secrétaire aux affaires étrangères, avant d’occuper en 1991 le poste de chargé d’études au Cabinet du Premier ministre. En 1994, il occupe la fonction de chargé de mission auprès du Premier ministre.

Il a également occupé les fonctions de conseiller du secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à Djeddah en 1997, de conseiller du secrétaire général chargé de la coordination entre le secrétariat général, les organes annexes et les institution spécialisées relevant de l’organisation, de chef adjoint du cabinet du secrétaire général de l’OCI et enfin, de directeur de coordination entre le secrétariat général de l’Organisation et ses organes annexes en 1998.

En 2000, M. Tazi est désigné conseiller aux affaires étrangères avant d’intégrer, un an plus tard, la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

En 2009, il a été nommé directeur de la coopération culturelle et scientifique au ministère des Affaires étrangères et, en 2011, directeur des affaires arabes et islamiques, puis directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations Arabes et Islamiques au même département.

M. Ahmed Tazi est marié et père de 3 enfants.

Fouad Akhrif, un expert es Sahara

Fouad Akhrif, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur du Maroc auprès du Royaume hachémite de Jordanie, est né le 30 juillet 1960 à Tétouan.

Après des études supérieures à la faculté des sciences juridiques et économiques de l’Université Mohammed V de Rabat, il intègre en 1983 le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. En 1988, il occupe le poste de premier secrétaire à l’ambassade du Maroc à Rome, puis de chef de mission adjoint à l’ambassade du Royaume au Koweït.

De retour à Rabat, M. Akhrif est nommé chef de la division des relations bilatérales à la direction des Affaires arabes et islamiques (2006-2011), puis chargé de mission au cabinet du ministre.

En 2012, il est désigné chef de la division du Golfe à la direction du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques. Depuis novembre 2017, il occupe le poste de directeur de cette structure au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

M. Akhrif est l’auteur d’un ouvrage intitulé : « le Sahara marocain : l’histoire, le droit et la politique».

Le nouvel ambassadeur du Maroc en Jordanie est marié et père de deux enfants.