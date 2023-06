Ministère des Affaires étrangères : Nouvelle vague de nominations de consuls généraux

Dans le cadre de l’opération de mobilité au titre de l’année 2023 du personnel du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et suite à un appel à candidatures, 23 nouveaux consuls généraux ont été nommés dans plusieurs pays, soit 38% du nombre total des postes consulaires, indique un communiqué du ministère.

Cette mobilité a pris en considération la forte présence de la communauté marocaine dans certaines régions du monde. À cet effet, il sera procédé à la réouverture des deux postes consulaires en Libye, à savoir Tripoli et Benghazi, ainsi que l’opérationnalisation de l’ouverture du Consulat général du Royaume du Maroc à Miami, afin d’alléger la pression sur le Consulat général du Royaume du Maroc à New York et le service consulaire à Washington, ajoute la même source.

Il est à relever que 39% des consuls généraux nommés sont des femmes, occupant au passage des postes consulaires importants notamment aux États-Unis d’Amérique, au Canada et en Italie, rehaussant le taux global de consules générales de 28% en 2022 à 37% en 2023.

Dans une dynamique de promotion, 22% des postes pourvus ont été attribués à des consuls généraux ayant réussi leur mission pour occuper des postes consulaires plus stratégiques ou plus grands.

De même et dans un esprit de valorisation des référents consulaires, 26% des consuls généraux nouvellement nommés sont des ex-consuls généraux ayant une expérience de responsabilité au Service central ou au niveau des Missions diplomatiques et Postes consulaires, précise le communiqué.

Par ailleurs, et dans une dynamique visant la conciliation entre le rajeunissement et l’expérience confirmée, 52% des consuls généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois. Parmi l’ensemble des nouvelles nominations, 78% ont déjà effectué un passage par un poste consulaire et 22% proviennent des autres domaines de la diplomatie, note-t-on auprès du département des Affaires étrangères.

Aussi, et dans une logique de valorisation de la filière consulaire, cette mobilité a vu la nomination de deux directeurs et d’un ex-directeur de l’Administration centrale au poste de consul général, conclut le communiqué.