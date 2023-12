Marrakech abritera le 20 décembre le 6e Forum de Coopération Russie-Monde Arabe

Cette réunion, de nature régionale, au niveau des Ministres des Affaires étrangères, se tient conformément au mémorandum signé par la Ligue Arabe et la Russie en 2009.

En effet, la dernière session de ce Forum s’était tenue à Moscou en avril 2019. Au cours de celle-ci, le Maroc a été désigné pour accueillir la 6ème édition du Forum.

En raison des risques épidémiologiques liés au Covid-19, ce Forum a été reporté à plusieurs reprises au cours des années précédentes.

Troïka élargie

Cette fois et à la demande de la Ligue Arabe, le Maroc, qui préside actuellement le Conseil ministériel de la Ligue, abritera, le 20 décembre prochain à Marrakech, la 6ème édition de ce Forum.

Dans le respect des dispositions du Mémorandum liant la Ligue Arabe à la Fédération du Russie, il a été convenu que cette édition se tiendra sous format d’une Troïka élargie, à savoir Secrétaire Général de la Ligue, les trois membres de la Troïka ministérielle arabe, ainsi que la Présidence du Sommet. La participation sera également ouverte aux délégations ministérielles.

Au cours de ce Forum, les échanges et les travaux porteront principalement sur la coopération entre la Russie et le Monde arabe, et ce, conformément à la pratique en vigueur.