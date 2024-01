Nasser Bourita : La Mauritanie, un acteur essentiel de l’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique 

La Mauritanie est un acteur essentiel dans l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. «SM le Roi considère que la Mauritanie a toute sa place et son importance dans le cadre de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique», a indiqué M. Bourita lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk.

Après avoir mis en avant le caractère particulier de la visite qu’effectue le ministre mauritanien des Affaires étrangères au Maroc sur instructions de Son excellence le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, M. Bourita a souligné l’importance des relations liant les deux pays, les qualifiant de «particulières et historiques, dictées par la géographie, les liens du sang et le voisinage».

Le ministre a sous cet angle mis en exergue l’importance particulière qu’attache S.M. le Roi aux relations maroco-mauritaniennes ainsi que l’intérêt porté par le Souverain à leur développement sur tous les plans, ajoutant que la consolidation des relations bilatérales a toujours été au centre des Hautes Orientations Royales au vu des liens exceptionnels unissant les deux pays. M. Bourita a évoqué dans ce cadre le dernier entretien téléphonique entre S.M. le Roi et son Excellence le président Mauritanien, au cours duquel l’importance et la particularité des relations bilatérales ont été réaffirmées, ainsi que la haute estime que le Souverain a pour le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et pour son rôle aussi bien en faveur de la stabilité et du développement de la Mauritanie que sur le plan régional, érigeant son pays en pôle de stabilité au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Le ministre a relevé à cet égard que les mécanismes des relations bilatérales fonctionnent d’une manière positive comme en témoigne la tenue en mars 2022 de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne dont les travaux ont été sanctionnés par la signature de plusieurs conventions et couronnés d’importants résultats, mettant en avant l’ambition de Sa Majesté le Roi de voir les relations maroco-mauritaniennes prendre toute leur ampleur eu égard à l’importance des liens historiques, humains et de voisinage.

Il a en outre indiqué que les entretiens avec son homologue mauritanien, qui ont porté sur la situation et les questions d’ordre régional, ont été l’occasion de réaffirmer et de saluer la dynamique positive de la diplomatie mauritanienne, grâce au rôle de Son Excellence le Président mauritanien, à sa crédibilité et à la confiance qu’il inspire à tous les partenaires, soulignant que la Mauritanie est désormais un acteur important pour la stabilité régionale.

D’autre part, il a noté que les étudiants mauritaniens présents au Maroc occupent la première place en termes de nombre et de bourses d’études accordées, un fait qui confirme la pérennité des liens humains entre les deux peuples. Sur le plan économique, M. Bourita a souligné le grand développement des relations bilatérales, le Maroc étant le premier partenaire commercial de la Mauritanie au niveau du continent, et le premier investisseur africain en Mauritanie, soulignant l’ambition de SM le Roi et de Son Excellence le président mauritanien de les hisser à des paliers stratégiques, de sorte à en faire un exemple à suivre en matière de relations de voisinage entre deux pays dotés de tous les atouts leur permettant de concevoir un modèle de coopération inspirant.