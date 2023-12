Maroc-Sénégal : L’Assemblée réitère son soutien ferme à la marocanité du Sahara

M. Diop, qui s’exprimait à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, en visite de travail au Sénégal à la tête d’une importante délégation parlementaire, a ajouté que les deux pays ont une convergence de vues sur les questions internationales d’intérêt commun.

Il a salué le rôle de leadership de S.M. le Roi Mohammed VI dans le raffermissement des relations bilatérales, faisant part de sa profonde gratitude à S.M. le Roi pour l’intérêt que le Souverain accorde au développement des relations bilatérales, comme en témoignent les 8 visites officielles effectuées par le Souverain à ce pays et son discours historique prononcé à Dakar en 2016 à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a souligné qu’il s’agit de la première visite d’un président de la Chambre des représentants à l’Assemblée nationale du Sénégal, saluant l’accueil chaleureux réservé, à cette occasion, à la délégation parlementaire marocaine par les députés sénégalais.

À cet égard, il a mis en exergue les relations historiques et fraternelles qui unissent les deux peuples.

S’agissant de la cause nationale, le président de la Chambre des représentants a salué la position constante du Sénégal soutenant la marocanité du Sahara.

La délégation parlementaire marocaine est composée de MM. Ahmed Touizi, président du groupe Authenticité et Modernité, Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste – Opposition Ittihadi -, Chaoui Belassal, président du Groupe constitutionnel démocratique et social, et Rachid Hamouni, président du Groupe du progrès et du socialisme.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur de S.M. le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

Cette visite de travail a été marquée par la signature d’un protocole de coopération parlementaire entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale du Sénégal.