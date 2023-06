La Banque mondiale maintient son partenariat avec la Tunisie malgré les tensions

Malgré la récente crise entre la Tunisie et les institutions financières internationales, la Banque mondiale a annoncé le lancement d’un nouveau cadre de partenariat-pays avec la Tunisie. Ce partenariat, d’une durée de cinq ans, vise à soutenir le plan de développement du gouvernement tunisien en faveur d’une expansion économique inclusive et résiliente aux changements climatiques.

Le cadre de partenariat-pays met l’accent sur la création d’emplois de qualité par le secteur privé, le renforcement du capital humain, la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de carbone. Deux thèmes transversaux sont également intégrés : l’égalité des sexes et la participation citoyenne. La migration est également abordée comme une source d’opportunités pour le pays.

Malgré la suspension temporaire des discussions suite à la polémique sur les migrants subsahariens en Tunisie, la Banque mondiale a décidé de maintenir le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes. Le cadre de partenariat-pays bénéficiera d’une enveloppe annuelle d’environ 400 à 500 millions de dollars sur cinq ans, en plus des investissements de la Société financière internationale et des garanties de l’Agence multilatérale de garantie des investissements.

Ce nouveau partenariat souligne la volonté de la Banque mondiale de soutenir la Tunisie malgré les défis auxquels le pays est confronté. Il vise à libérer le potentiel économique du pays et à promouvoir un avenir meilleur pour ses habitants.