Développement durable : le Maroc et le Sultanat d’Oman concluent un partenariat

Le Maroc et le Sultanat d’Oman ont conclu un accord afin de renforcer leur collaboration en matière d’environnement et de durabilité. L’accord a été signé le 4 décembre au Pavillon Maroc de la COP28 par Leila Benali, ministre de la transition énergétique et du développement durable, et Abdallah bin Ali bin Abdallah Al-Amri, président de l’Agence omanaise pour l’environnement.

Cet engagement s’inscrit dans les lignes directrices de la Conférence des Nations-Unies sur le développement durable (Rio +20), du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD) et de l’Accord de Paris sur le climat.

Il porte sur la coopération bilatérale dans les domaines du changement climatique, de la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national, de la transition énergétique, de la gouvernance environnementale, de suivi et d’évaluation, de la gestion des déchets et des produits chimiques, de l’économie circulaire et de la protection de la biodiversité et des ressources naturelles.

Il couvre également les secteurs de la lutte contre la désertification, l’écotourisme, la surveillance de la qualité de l’air, la protection de l’environnement marin et côtier, l’échange d’informations environnementales, la lutte contre la pollution industrielle et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable.

La convention prévoit l’échange d’expériences, d’informations et de connaissances dans le domaine de l’environnement et du développement durable, l’assistance technique et le renforcement des capacités en matières de mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux dans le domaine de l’environnement.