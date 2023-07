Cybersécurité : Le Congrès examine un projet de loi pour renforcer le partenariat Maroc-USA (document)

Intitulé «Abraham Accords Cybersecurity Cooperation Act», ce projet de loi a été introduit le 31 mai dernier au Congrès US par un groupe bipartisan du Sénat US. Il vise à renforcer la coopération en matière de cybersécurité entre le Département américain de la sécurité intérieure (DHS) et les pays des Accords d’Abraham, y compris le Maroc. Les discussions au Sénat autour de ce texte ont démarré le 7 juillet dernier.

Selon les initiateurs de ce projet de loi, la nouvelle législation devrait permettre aux pays concernés de faire face aux menaces partagées en matière de cybersécurité, y compris le ciblage par des États d’infrastructures critiques et les attaques ransomwares.

Le texte prévoit notamment de fournir une assistance technique aux pays signataires des Accords d’Abraham pour leur permettre de coordonner leur réponse face aux cyberattaques.

Cette coopération prévoit également le partage d’informations, ainsi que l’organisation des formations et des exercices conjoints en matière de cybersécurité.

«À un moment où l’Iran et d’autres acteurs cybernétiques hostiles ciblent les États-Unis et les pays des Accords d’Abraham avec des cyberattaques malveillantes, cette législation bipartisane contribuera à renforcer nos défenses collectives en matière de cybersécurité contre les menaces communes», avait déclaré en mai dernier le sénateur Jacky Rosen, l’un des promoteurs de ce projet de loi lors de son introduction au Sénat.

Le projet de loi est consultable sur le lien suivant: BILLS-118s1777is