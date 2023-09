CPS de l’UA: Le Maroc réitère l’importance des opérations d’enregistrement des réfugiés

Lors d’une réunion du CPS de l’UA consacrée à une interaction avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) sur le suivi de la mise en œuvre des engagements issus du Sommet extraordinaire de Malabo sur l’aide humanitaire, la délégation marocaine a souligné que l’enregistrement et l’identification des réfugiés constituent un préalable fondamental pour la mise en œuvre du triptyque du mandat du HCR, à savoir la protection internationale, l’octroi de l’assistance et la recherche de solutions durables.

Par ailleurs, la délégation du Maroc a rappelé que le Royaume, en tant qu’acteur engagé dans la gestion mondiale et régionale des flux migratoires, a lancé en 2013 sa Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile qui a permis, entre autres, la mise en œuvre de deux opérations de régularisation exceptionnelles de plus 50.000 migrants d’Afrique subsaharienne, en accordant la priorité aux femmes et aux enfants.

Elle a aussi fait savoir que le Maroc a activement contribué à l’élaboration et la mise en œuvre des deux Pactes mondiaux sur les réfugiés et sur les migrations. Ainsi, la délégation marocaine a réitéré l’engagement du Royaume à poursuivre sa contribution aux efforts collectifs en matière de protection et d’assistance aux réfugiés.

Dans le même contexte, la délégation du Maroc a condamné les effets dévastateurs du détournement de l’aide humanitaire, comme cela a été démontré par les agences humanitaires onusiennes, tout en appelant à explorer les voies et moyens pour lutter contre ce fléau.