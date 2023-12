Conseil de sécurité: Le Maroc condamne les liens avérés entre criminalité, terrorisme et séparatisme en Afrique

Le Maroc joue un rôle de premier plan aux niveaux régional et international afin de prévenir et combattre la criminalité sous toutes ses formes et établir une justice pénale basée sur le respect et le renforcement des normes internationales.

Lors d’une réunion présidée par le président de l’Equateur, Daniel Noboa, au Conseil de sécurité tenu sous le thème «la criminalité organisée transnationale, les défis croissants et les nouvelles menaces», le Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l’ONU, Omar Kadiri, a tenu à rappeler que le Royaume a été élu lors de la 91e Session de l’Assemblée générale de l’Interpol, tenue récemment à Vienne, pour abriter la 93e Session de l’AG de l’Interpol, qui se tiendra à Marrakech en 2025.

Cette consécration traduit le respect, la confiance et l’appréciation dont jouissent le Royaume et ses institutions sécuritaires. Dans le même sillage, le Maroc abrite actuellement, à Tanger, la 47e Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, qui constitue l’occasion de débattre notamment de l’utilisation des technologies modernes dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent, la cybercriminalité et le crime transnational organisé

Le diplomate marocain mis en relief la grande priorité que le Royaume accorde à la lutte contre le terrorisme en œuvrant à l’élaboration de politiques nationales, régionales et internationales de lutte contre ce fléau et son financement, à travers une approche fondée sur la coopération et l’échange d’informations, d’expériences, et de bonnes pratiques.Cette stratégie a permis de mettre en échec de nombreux projets terroristes dans plusieurs pays, grâce à la coopération du Maroc.

Il a également mis en avant l’importance cruciale que le Maroc attache au combat contre la corruption, notamment à travers l’opérationnalisation des dispositifs juridiques de lutte contre ce phénomène, la criminalisation de toutes ses manifestations et l’application stricte de la loi contre les coupables, rappelant que le Royaume a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC), ainsi que la Convention de l’Union africaine (UA) contre la corruption.

A côté, le Maroc a fait de la prévention et la lutte contre l’usage et le trafic de drogues et des substances psychotropes aux niveaux national et international une priorité centrale, en adoptant une stratégie globale, multidimensionnelle et intégrée. D’autant que des efforts inlassables sont déployés dans la lutte contre la traite des personnes, en mettant en place un plan d’action national (2023-2026) et une stratégie nationale (2023-2030), tout en s’orientant vers l’élaboration d’un mécanisme national de référencement (MNR), afin d’établir des circuits de protection des victimes.

Enfin, Omar Kadiri a souligné la nécessité de renforcer les efforts collectifs de la communauté internationale, afin de mieux promouvoir la mise en place d’une «sécurité internationale et régionale» qui repose sur le respect mutuel, le bon voisinage, et la coopération effective et agissante.