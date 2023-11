e Conseil de sécurité a décidé, lundi, de proroger pour une année le mandat de la Minurso. Cela tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour clore ce différend régional. La résolution 2703 a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions. On devine déjà, bien avant le…