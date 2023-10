Et je ne résiste pas à la tentation de continuer à paraphraser cette portion de l’exquis «Tartuffe» de Molière : «Par de pareilles contrées les âmes sont blessées – Et cela fait venir de coupables pensées». Eh oui, la France, et plus généralement l’Occident, ne veut toujours pas comprendre que l’Afrique a grandi, mûri et…