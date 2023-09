Akhannouch rencontre les coordinateurs des Rnistes de l’étranger

Lors de cette réunion, plusieurs questions nationales et organisationnelles ont été discutées. Cette réunion a été l’occasion pour les coordinateurs régionaux du parti au niveau de la Région 13 de réaffirmer leur attachement à l’approche du pays, sous la direction éclairée du Roi Mohammed VI, dans la gestion des effets du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier.

Ils ont également salué la réaction rapide et efficace du Maroc face à cette catastrophe naturelle, tout en soulignant l’esprit de solidarité et les valeurs de coopération dont les Marocains font preuve dans différentes circonstances.

Ils ont de même exprimé leur fierté pour les efforts déployés par le Roi Mohammed VI en faveur des zones touchées par le séisme. Ces efforts se concrétisent à travers un programme intégré et ambitieux, pour lequel le Roi a donné des directives au gouvernement en vue de lancer des projets de reconstruction et de réhabilitation, ainsi que de stimuler les investissements prévus dans ces régions.

Dans ce contexte, les coordinateurs régionaux ont affirmé leur engagement inconditionnel et leur disponibilité à contribuer avec toutes les ressources matérielles et intellectuelles au sein de l’effort national visant à reconstruire et développer les régions touchées par le séisme. Ils ont souligné leur soutien total au Roi dans la défense des valeurs et des principes du pays, en particulier l’unité territoriale.

La réunion a également été l’occasion de discuter de questions concernant les Marocains du Monde. Les coordinateurs régionaux ont examiné le travail du gouvernement et la contribution du “Rassemblement National des Indépendants” en tant que parti au pouvoir, en tenant compte des défis auxquels tous les pays du monde sont confrontés, tels que les conséquences des changements climatiques, les répercussions des conflits géostratégiques, et les nouvelles preuves pour répondre aux aspirations des Marocains à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Cela inclut le renforcement de l’État providence, la réforme de l’éducation, de la santé, du logement, le soutien aux programmes de cohésion sociale, la stimulation de l’investissement, et le renforcement de la résilience de l’économie nationale.

Au cours de la réunion, le Président a souligné l’importance de la coordination de la Région 13 au sein du parti, saluant leur rôle dans la promotion des valeurs et des principes du parti à l’étranger, ainsi que leur contribution à l’encadrement des Marocains du Monde. Il a souligné que le Roi accorde une attention particulière aux Marocains du Monde, et que le gouvernement, conformément aux directives royales, travaille à accélérer diverses politiques sectorielles, y compris la mise en œuvre de la nouvelle charte d’investissement, qui vise à faciliter les opportunités d’investissement au Maroc.

Cette réunion a confirmé l’engagement des coordinateurs régionaux de la Région 13 envers le parti et leur dévouement à servir les intérêts nationaux, en particulier en ce qui concerne la défense de l’unité territoriale du Royaume du Maroc.