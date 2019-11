Stress et projet de transformation digitale

Je suis épuisée ! Je travaille près de 15h par jour (nous sommes sur un projet stratégique en transformation digitale) et mon équipe n’est pas en reste aussi. Nous devons non seulement faire avancer notre projet techniquement, mais aussi tenir d’innombrables réunions avec les partenaires et les départements concernés (quasiment tous) et surtout convaincre tous nos interlocuteurs de nous suivre et de coopérer ! Nous sommes passionnés et très motivés mais là je sens que mon équipe s’essouffle, et nous devons encore tenir 8 mois avant de boucler la première phase !

Bravo. Mener un projet de cette envergure et aussi impactant est une expérience unique ! Et si votre entreprise vous en a confié la responsabilité c’est que vous avez les compétences pour mener ce projet

Maintenant, effectivement, il ne s’agit pas que de jalons, budget et états d’avancement, il s’agit avant tout de prendre en compte les femmes et les hommes de votre équipe (sans vous oublier vous-même), leur ténacité, leur capacité à résister au stress sur le long terme !

Le terreau du stress

Le stress n’arrive pas par hasard : il lui faut certaines conditions pour qu’il puisse exprimer pleinement «tout son potentiel». Ainsi, un environnement où les rôles ne sont pas clairement définis et/ou appliqués, où une planification trop optimiste fait place à une planification réellement SMART, où les interlocuteurs se sentant en danger dans leurs vieilles habitudes réagissent en freinant le changement ou en le critiquant crée le stress.

Il faut donc aller à la source plutôt que de se lancer dans un stage de gestion du stress par exemple qui ne traiterait que les symptômes de la problématique.

Aussi, prenez le temps de revoir la définition des rôles et la planification de votre projet, demandez par exemple à chaque membre de votre équipe quels sont ses droits et responsabilités et son champ d’action et assurez-vous que la répartition est équitable et claire, revoyez ensemble également les différentes étapes du projet et surtout le mode opératoire utilisé aujourd’hui pour communiquer et convaincre vos interlocuteurs de coopérer activement avec votre équipe en levant leurs doutes et appréhension !

C’est pourquoi vous devez mettre en place un plan de formation qui devra être considéré comme un levier nodal de votre projet de transformation. Eh oui, je sais, vous allez dire «mais nous n’avons pas le temps» ! Mais c’est justement parce que vous êtes hyper sollicité que vous avez besoin encore plus que les autres de vous former notamment pour booster les compétences de votre équipe en matière de persuasion, de prise de parole en public, de gestion de la critique et d’organisation, ou encore de conduite des réunions.

Et c’est donc là que toutes vos compétences en tant que coach de votre équipe prennent du sens, et pour cela vous devez être en pleine forme et non épuisé comme eux !

Aussi, accordez-vous au moins une journée par semaine ou vous rentrerez pour… dîner avec les vôtres !

Soyez smart avec vous-même et votre équipe

Je suis bien consciente que vous êtes embarqué dans un bolide qui fonce et qui ne peut souffrir aucun retard.

Mais pensez-vous que votre équipe pourra tenir avec ce rythme pendant encore 8 mois ?

Et pour quels «dégâts collatéraux» ?

Aussi, si vous voulez mener à terme ce projet avec des équipes toujours aussi motivées et pas touchées par le burn-out (y compris vous-même) alors, vous allez devoir rajouter une «case» dans vos tableaux Excel.

Cette «case» devra concerner les pauses que vous vous accorderez ensemble pour reprendre de l’énergie et faire le point dans un cadre plus détendu. Il ne s’agit pas de team building mais bien d’un temps d’arrêt (par exemple mensuel) où vous en profiterez également pour célébrer vos succès car, certes, vous avez des problèmes à régler, des résistances et doutes à lever (ce qui était prévisible, n’est-ce pas ?) mais vous et votre équipe avez certainement déjà accompli beaucoup de choses dont vous devez vous servir comme un levier de motivation pour votre équipe et…pour VOUS-MEME !

A vous de jouer !