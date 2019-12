Devenir free-lance ou accepter une promotion ?

Je suis infographiste et c’est vrai que je me débrouille plutôt bien dans le métier, la preuve c’est qu’on vient de me proposer une promotion où je devrai gérer une équipe. D’un côté cela me tente mais de l’autre, je ferai moins ce que j’aime faire et je supporte de moins en moins d’avoir un «chef» qui décide pour tout. J’ai envie de LIBERTE. Aussi, je me demande s’il n’est pas temps pour moi de me lancer en tant que free-lance ?

Tout d’abord, félicitations pour cette promotion qui reconnaît sans doute vos compétences! C’est une belle décision que celle de se lancer dans le métier de free-lance, mais, même si c’est un critère précieux, il n’y a pas que la «liberté» qui doit être votre critère de décision car celle-ci est «conditionnée»!

La liberté a un prix

Pouvoir travailler quand on en a envie, décider de ses vacances sur un coup de tête, imaginer puis mettre en action son plan sans avoir à gérer des «c’est pas possible» de la part d’un boss, tout ceci fait partie des raisons les plus courantes pour quitter le salariat.

Mais la réalité, c’est que cette liberté aura un prix. Cela concernera d’abord vos revenus et surtout leurs régularités! Car si, jusqu’à présent, la fin du mois était une bonne nouvelle pour vous, puisqu’elle annonçait le virement de votre salaire, en tant que free-lance, les choses risquent d’être un peu moins fluides (du moins au début), et vous aurez à gérer le fameux recouvrement (qui est une deuxième vente après celle concernant votre prestation), le règlement de vos charges et le tout en étant seul à tout faire. Aussi, si vous avez un tempérament fonceur, autonome, que vous ne vous laissez pas décourager facilement, alors, OUI, le job de free-lance est fait pour vous. Mais si ce n’est pas le cas, il serait préférable d’attendre encore un peu et de profiter de votre nouvelle promotion !

Vous le voyez, le seul critère de la LIBERTE n’est, à mon sens, pas suffisant. Il faut aussi et surtout que vous travailliez sur votre BUSINESS MODEL, et votre USP (unique selling proposition) qui vous différencieront de la concurrence et augmenteront l’attractivité de votre offre.

Vous aurez plusieurs boss

Vous ne voulez plus de boss à avoir à gérer ? Vous allez échanger celui que vous avez, aujourd’hui, contre plusieurs !

Eh oui, vous aurez vos clients d’abord, qu’il faudra démarcher, convaincre, relancer, vos fournisseurs avec qui il s’agira de bâtir la confiance et vos concurrents qui seront toujours prêts à faire mieux, et plus vite que vous (et qui seront votre meilleur allié car ils vous boosteront à vous dépasser). Aussi, il vous faudra vraiment faire preuve d’autonomie et aussi d’organisation pour être au rendez-vous de tous les points de votre TO DO LIST. Si vous avez du mal à gérer votre budget, ou si vous ne maîtrisez pas les techniques de vente ou d’organisation, formez-vous à ces sujets avant de vous lancer. Et si vous donniez à ce nouveau job une chance pendant quelques mois ? Cela vous permettra également de préparer votre projet avec le recul nécessaire et de prendre votre décision sur la base d’informations factuelles ?

Quelle que soit votre décision, assurez-vous simplement que vous la prenez en ayant étudié tous les aspects sans vous focaliser sur celui qui vous paraît le plus «attractif».

A vous de jouer !