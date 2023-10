TIC : Les grands développeurs en conclave à Agadir

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette conférence des spécialistes du domaine digital se veut une plateforme d’échange et de réseautage entre entreprises, professionnels et universitaires opérant dans le domaine technologique.

Initiée par xHub et le Conseil de la Région de Souss-Massa, en partenariat avec le ministère de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration, cette manifestation internationale marque son retour cette année comme un véritable carrefour technologique qui réaffirme la vision de “DEVOXX Morocco” de maintenir un mouvement créé autour de sa devise: ” Par les développeurs, pour les développeurs”.

S’exprimant en vidéoconférence, la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour a mis en avant l’importance majeure de la conférence, notant que ce conclave figure parmi les rencontres pertinentes au niveau mondial dans les domaines du digital et de la numérisation.

De son côté, le président co-fondateur de “Devoxx Morocco”, Badr El Houari a relevé que cette rencontre connait la participation des grands développeurs en Afrique et au Moyen-Orient, notant que l’édition 2023 est marquée par la présence de plus de 120 conférenciers ainsi que des experts représentants plusieurs pays à travers le monde .

Selon les organisateurs, “DEVOXX Morocco” ambitionne de promouvoir les liens du Maroc avec la scène mondiale de la transformation digitale et numérique, ainsi que renforcer la position du Royaume en tant que plaque tournante incontournable des technologies de l’information de la région, faisant du pays un acteur encore plus compétitif sur la scène internationale.

Axée sur l’innovation, la créativité, le partage de connaissances et l’information, cette rencontre annuelle réaffirme son engagement à placer les contributions des développeurs au centre de la reprise post-Covid, mettant en lumière l’importance de cette profession en pleine expansion.

Avec plus de 100 sessions et plus de 100 intervenants, et au-delà des opportunités de rencontres, de réseautage et d’échanges directs avec les sommités du domaine informatique, “DEVOXX Morocco 2023” qui se poursuivra jusqu’au 13 octobre, offre un environnement idéal pour favoriser le développement et l’amélioration des compétences dans plusieurs domaines dont les langages de programmation, DevOps, Cloud, Mobile, développement web moderne, Data, méthodologies Agile, Intelligence Artificielle, architecture et sécurité.