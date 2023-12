OnePlus s’ouvre au monde

Stratégie

Centrée sur deux modèles plutôt qu’un seul. La marque semble déterminée à se développer en Europe et aux USA en accompagnant la sortie du OnePlus 12 d’un terminal plus abordable, le OnePlus 12R. Ces versions «R Series» qui étaient jusqu’à présent réservées au marché asiatique seront donc bientôt disponibles dans le monde entier.

Tech

Puce et charge performantes

La puissance est au rendez-vous, aussi bien du côté des performances que de la charge. Le OnePlus 12 embarque un Snapdragon 8 Gen et 3 trois capteurs photo 50 Mpx, 64 Mpx et 48 Mpx. L’expérience photo est toujours appuyée par le spécialiste en la matière, Hasselblad. L’écran Oled de 6,82 pouces est très lumineux pour une définition QHD+.

Prix

Disponible en 4 configurations en Chine. 560 euros pour la version 12/256 Go, 625 euros pour 16/512 Go, 690 euros pour rester à 16 Go de RAM et monter à 1 To de stockage et 755 euros pour le OnePlus 12 avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Trois coloris déjà dévoilés : noir, blanc et vert. L’arrivée du modèle «R» devrait aider à faire baisser le prix final.