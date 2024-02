Digitalisation de la Santé : Déploiement du Dossier médical partagé et de la Feuille de soins électronique

Une convention-cadre de partenariat a été signée, vendredi à Rabat, avec pour objectif de mutualiser les efforts liés au déploiement des solutions du Dossier médical partagé et de la Feuille de soins électronique dans les établissements de santé et les cabinets médicaux.

Paraphée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik et le directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, cette convention-cadre de partenariat a pour objectifs d’identifier et de mettre en œuvre les synergies et les prérequis techniques et organisationnels communs pour faciliter la compatibilité et l’interfaçage des solutions du Dossier patient partagé et de la Feuille de soin électronique.

Concrètement, l’accord établit le cadre du partenariat et de la coopération entre les parties signataires, avec pour objectif de simplifier le suivi médical, la coordination des traitements entre les professionnels de santé, et les procédures de remboursement des frais de soins médicaux pour les patients. Il prévoit la création d’une interface unifiée pour harmoniser les deux solutions, tout en veillant à les connecter aux systèmes d’informations des établissements de santé et des cabinets médicaux.

S’exprimant à cette occasion, M. Ait Taleb a souligné que cette cérémonie de signature marque une nouvelle étape dans la réforme et la restructuration du système de santé, conformément aux Hautes Directives Royales visant à assurer une mise œuvre adéquate des chantiers de la protection sociale et de la couverture sanitaire.

Une série de projets d’envergure a été initiée dans le but de renforcer la gouvernance du secteur de la santé et d’améliorer la qualité des services hospitaliers à l’intention des citoyens, a-t-il relevé.

Selon le ministre, le projet de modernisation du Système national d’information en santé (SNIS) occupe, dans ce sens, une place centrale dans toutes ces initiatives et que son objectif principal consiste à créer et à mettre en œuvre un nouveau système d’information sanitaire dans l’ensemble des établissements de santé à travers le Royaume.

Les avantages de cette initiative se reflètent dans la gestion et la gouvernance, intégrant des fonctionnalités innovantes destinées à rehausser la qualité des soins, a-t-il poursuivi. Il a expliqué que le nouveau système facilitera un accès transparent aux données de santé des patients, y compris des informations sur leur assurance maladie obligatoire.

Grâce à l’utilisation d’un identifiant santé unique, cet accord permettra un suivi attentif de l’état de santé des patients et simplifiera le travail des médecins en offrant un accès transparent aux dossiers médicaux, a détaillé M. Ait Taleb.

De son côté, Mme Mezzour a souligné que le projet du Dossier médical partagé vient faciliter les prestations destinées aux patients, renforcer le suivi médical en vue d’atteindre l’efficience en matière des services de santé.

Elle a également indiqué que la CNSS a mis sur pied un important chantier visant à faciliter le quotidien des citoyens grâce à la Feuille de soins électronique qui permettra de simplifier les procédures d’indemnisation et renforcer le système de gouvernance.

Cette convention-cadre a pour vocation de renforcer les efforts et coordonner les objectifs de digitalisation les prestations dans le secteur de la santé par le biais notamment du chantier du Dossier médical partagé, a déclaré à la presse, Drissi Melyani, à l’issue de cette cérémonie de signature.

Dans une déclaration similaire, M. Boubrik a pour sa part fait savoir que cette convention ambitionne de coordonner les efforts entre les différents signataires dans le domaine de la digitalisation et en particulier sur deux projets d’une importance cruciale.

Le premier, qui concerne le domaine de la protection sociale, s’intéresse au dossier médical partagé alors que le second fait référence à la CNSS donc à la feuille de soins électronique, a-t-il dit, ajoutant que ces deux projets sont extrêmement importants parce qu’ils visent à ce que l’on ait une qualité de service meilleure pour le citoyen dans le domaine de la santé.

Les solutions déployées seront accessibles aux patients et aux professionnels de santé via des applications et portails dédiés, qui seront pensés pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

Selon ses initiateurs, l’objectif final de cet accord est d’améliorer la qualité des soins de santé en établissant une coordination fluide, efficace et cohérente, bénéficiant aux patients, aux professionnels de la santé et à l’ensemble de l’écosystème de santé national.