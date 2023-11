En 2016, Marouane et Radia ont acheté un bout de terrain non loin de l’aéroport de Benslimane, un hectare pour un peu plus de 600.000 dirhams. «Bien que nous soyons tous deux des Casablancais pur jus et que nous travaillions, nous avons tout de même décidé d’acheter ce lopin de terre», confie Marouane, jeune cadre…