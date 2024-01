AMO ACHAMIL : L’inscription au régime facultatif ouverte

La Caisse nationale de sécurité sociale vient d’annoncer que les personnes n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée et capables de s’acquitter des cotisations à l’AMO peuvent désormais s’inscrire au régime facultatif «AMO ACHAMIL».

L’inscription est ouverte à compter du début janvier 2024. Et ce, en application des dispositions de la loi 60.22 leur accordant le droit de bénéficier de ce régime, si elles remplissent certaines conditions.

En effet, le demandeur et ses ayants droit doivent être inscrits au RSU, il doit disposer d’un score supérieur au seuil ouvrant droit à l’AMO Tadamon et ne doit pas être assujetti à un autre régime d’assurance maladie obligatoire.

Pour bénéficier des prestations de «AMO ACHAMIL», les personnes remplissant ces conditions peuvent introduire leurs demandes sur le portail de la CNSS en renseignant les informations demandées sur le formulaire dédié à cet effet.

Il s’agit du numéro de la CNE ou, pour les étrangers, le numéro de la carte de séjour, l’identifiant digital civil et social, le RIB, le numéro de téléphone, entre autres informations.

Après la réception de la demande de bénéfice remplie sur le portail et la vérification des conditions précitées, la CNSS procède à l’immatriculation du demandeur, l’informe à travers les moyens électroniques disponibles, et met à sa disposition les données nécessaires pour accéder à son espace privé sur le portail, en plus d’une attestation d’immatriculation qui comprend le montant des cotisations mensuelles dues.

Le montant des cotisations mensuelles est déterminé en fonction du score attribué par le Registre social unifié (RSU). Ce montant est payable mensuellement à partir du premier jour du mois dû, à travers le prélèvement bancaire du compte déclaré lors de l’inscription sur le portail www.macnss.ma.

Enfin, il est à noter que l’ouverture du droit pour bénéficier de la couverture médicale au titre de ce régime est liée au paiement préalable des cotisations dues.