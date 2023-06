Robotique : Des élèves marocains brillent dans la compétition internationale “First Lego League”

L’équipe marocaine “High Voltage” du groupe scolaire Kaizen School s’est brillamment distinguée lors de l’édition 2023 de la compétition internationale “First Lego League”, organisée à Worcester Polytechnique Institute à Worcester Massachusetts aux USA, en se classant parmi les dix meilleurs projets et en remportant le trophée “Motivate Award”.

Ayant connu du succès durant toute la saison à divers tournois de robotique locaux, l’équipe marocaine a eu l’honneur de représenter le Maroc lors de cette édition 2023 de la compétition américaine, la semaine dernière.

A noter que 75 équipes du monde entier se sont affrontées dans différentes épreuves et catégories durant cette compétition de robotique de haut niveau avec beaucoup d’enthousiasme, de motivation, et surtout avec la passion des nouvelles technologies, dont la mission principale est la construction d’un robot par les élèves qui pourra relever le défi imposé de l’année.

Les objectifs de cette compétition ludique et scientifique d’envergure sont, entre autres, de favoriser la relève dans le domaine de l’ingénierie et de stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes.

La participation à ce type de challenge offre aux élèves des opportunités incroyables de se mesurer dans un jeu axé sur l’énergie, et de tester les limites de la performance, de l’efficacité et de l’endurance pour faire avancer leurs innovations, mais aussi les aide à développer des compétences personnelles essentielles telles que l’esprit d’équipe, la résolution de problème et la prise de parole en public.