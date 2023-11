Riyad désignée pour accueillir l’Exposition Universelle 2030

Le Bureau International des Expositions (BIE), l’organisation intergouvernementale qui encadre et réglemente les Expositions Universelles depuis 1931, a annoncé, mardi à Paris, que le choix a été porté sur la capitale du Royaume d’Arabie Saoudite, Riyad, pour accueillir l’Exposition Universelle 2030.

Riyad a été choisie suite à un vote secret lors de la 173ème Assemblée générale du BIE, après avoir recueilli 119 voix contre 29 pour Busan (Corée) et 17 pour Rome (Italie).

La partie saoudienne a été optimiste et confiante en ses chances d’accueillir l’Exposition Universelle 2030 pour, d’une part, avoir présenté un dossier de candidature solide et, d’autre part, par ce que la capitale Riyad n’a jamais accueilli une des expositions supervisées par le BIE contrairement à l’Italie et la Corée qui ont abrité respectivement l’Exposition Universelle de 2015 (Milan) et une exposition internationale dédiée aux Océans (en 2012 à Yeosu).

Pour pouvoir remporter l’organisation de cet événement planétaire, l’Arabie Saoudite a présenté un dossier solide dans lequel elle s’engage à organiser une édition inédite de l’Exposition Universelle garantissant un plus haut niveau d’innovation et à offrir une expérience exceptionnelle dans l’Histoire de ce rendez-vous international.

Riyad est prête pour accueillir les visiteurs de l’Exposition Universelle 2030, au vu du développement fulgurant de ses infrastructures et sa progression rapide parmi les villes les plus visitées au monde, à la faveur de ses attractions touristiques, sa scène culturelle animée et sa politique ouverte de visas permettant une connectivité externe fluide avec le site proposé pour cette Exposition.

Riyad, qui culmine à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, connaît de faibles niveaux d’humidité et de précipitations. La ville bénéficie d’un climat agréable pendant près des trois quarts de l’année. Les six mois proposés pour l’organisation de l’Expo 2030 couvrent une période de l’année, marquée par des conditions météorologiques favorables et idéales pour un tel événement.

Le site de l’Exposition, conçu sous forme d’une ville futuriste, sera construit autour d’une ancienne vallée. Il combinera les concepts d’oasis et de jardin, reflétant ainsi la vision du Royaume d’Arabie Saoudite en tant que pays pionnier en matière d’avenir durable pour les villes et leurs sociétés.

Le logo de Riyad Expo 2030 est sous la forme d’un palmier avec ses frondes, symbole de vitalité. Chaque fronde a une texture et une couleur qui la distingue des autres, illustrant la nature de Riyad qui se caractérise par sa diversité et sa vitalité.

Cette Exposition Universelle mettra en scène un environnement culturel dans lequel l’imagination, la science et la technologie font bon ménage, le but étant que les visiteurs puissent expérimenter diverses idées pour l’avenir et vivre des expériences innovantes pour un futur meilleur.

La première Exposition Universelle avait eu lieu à Londres, en 1851, avant d’être ensuite organisée dans plusieurs pays du monde. La Tour Eiffel, construite en 1889, a été conçue à l’origine pour être la porte d’accès à une Expo Universelle.