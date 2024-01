Palmarès master et MBA au Maroc : 19 formations primées

MBA.ma, le guide de la formation continue en ligne, vient de publier son classement des meilleurs masters et MBA pour l’année 2024. Au total, 19 formations continues ont été sélectionnées parmi les 271 proposées par 79 établissements marocains.

Le titre de meilleur MBA 2024 revient à l’International MBA de l’ESCA, tandis que l’Executive MBA de l’Al Akhawayn décroche la première place dans la catégorie Executive MBA. L’Africa Business School s’illustre avec son Executive Master in global supply chain management, remportant la distinction du meilleur master achats et logistique.

Dans le domaine de la finance, l’ESCA brille à nouveau avec son Executive master en finance et ingénierie financière, sacré meilleur master finance, banque et assurance. L’Executive Master in data science de l’Executive Education – UM6P s’adjuge le titre de meilleur master big data et analyse des données.

Les lauréats dans d’autres domaines comprennent l’Executive master building information modeling de l’UEMF, désigné comme le meilleur master BTP et génie civil, et l’ESCA avec son Executive master en audit et contrôle de gestion. Le master in comparative business law d’Al Akhawayn University remporte la distinction dans la catégorie master droit et fiscalité . Le palmarès comprend également d’autres catégories dont voici les principaux :

Meilleur Master Informatique Réseaux et Systèmes d’Information

Master en Technologies de l’Information et Web (IGA)

Meilleur Master Innovation et Transformation Digitale

Executive Master en Leadership et Projets Innovants (CentraleSupélec EXED)

Meilleur Master Intelligence Artificielle

Executive Master in AI Governance & Practice (Africa Business School)

Meilleur Master Management de Projets

MBA Spécialisé en Management de Projets et de la Transformation (ESLSCA)

Meilleur Master Management et Entrepreneuriat

Executive Master en Management et Stratégie d’Entreprise (Mundiapolis)

Meilleur Master Marketing Digital

Executive Master en Marketing Digital (ESCA)

Meilleur Master Marketing et Communication

Master of Science en Marketing, Management et Communication (TBS Casablanca)

Meilleur Master Qualité Hygiène Sécurité et Environnement

Mastère Spécialisé en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (ESITH)

Meilleur Master Ressources Humaines

Master en Management des Ressources Humaines (Sup’RH)

Meilleur Master Sciences de la Santé

Mastère en Affaires réglementaires internationales des produits de santé (UM6SS)

Meilleur Master Sécurité Informatique