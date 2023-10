Les principales raisons derrière la prolifération des punaises de lit à l’échelle mondiale

La France est touchée depuis plusieurs jours par la prolifération des punaises de lit. Des parasites qui ont envahi les écoles, les hôpitaux, les moyens de transports, les cinémas et jusqu’aux habitations des particuliers. Pour se prévenir de toute infiltration de cet insecte dans le Royaume, le ministère marocain de la Santé et de la protection sociale a annoncé mardi l’activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte.

Comment expliquer la résurgence subite de cet insecte et sa rapide prolifération? Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, nous en livre les raisons.

Tout d’abord, selon le chercheur, les punaises ont acquis une résistance aux pesticides alternatifs après l’arrêt de l’utilisation du DDT, considéré comme polluant organique persistant. La prolifération de ces petites bêtes s’explique également par le développement des voyages internationaux et le transport rapide des punaises par ce biais. Hamdi évoque également la tendance des populations à réutiliser et à acheter à nouveau des objets anciens et à les introduire dans les maisons. Enfin, le médecin souligne que le réchauffement des températures favorise une reproduction plus important et un développement plus rapide des punaises de lit, ainsi qu’une plus longue durée de vie, expliquant ainsi la rapidité de leur propagation en cas de chaleur.

Tayeb Hamdi nous livre également quelques données relatives à la situation française. Entre 2017 et 2022, les punaises de lit ont touché 11 % des foyers français, selon une enquête menée par la société Ipsos en juillet 2022. En 2018, il y avait 400 000 sites infestés par les punaises de lit en France, non seulement des domiciles, mais aussi des hôtels, soit le double de l’année précédente, ce qui démontre la rapidité de la propagation de cet insecte en France.

Enfin, le tableau ci-dessous nous renseigne sur des données biologiques relatives aux punaises de lit: