L’ASMEX et l’AMDIE renforcent leur partenariat

Le bureau exécutif de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a reçu, le 27 septembre 2023 en son siège à Casablanca, la direction générale de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) avec pour but de booster le développement des exportations marocaines.

Les deux parties ont décidé, en réponse à la demande des secteurs exportateurs, de proroger d’un mois le délai de clôture de l’appel à manifestation d’intérêt au programme triennal de développement des exportations, Export Morocco Now. L’objectif est de permettre également aux entreprises et coopératives marocaines des régions touchées par le séisme de disposer du temps suffisant pour s’inscrire au programme et de faire de l’export un véritable levier de développement économique.

Ainsi, les entreprises et coopératives marocaines intéressées par le programme ont désormais jusqu’au 10 novembre 2023 pour consulter le règlement de participation.

Les deux partenaires ont également une feuille de route conjointe et qui porte notamment sur un plan de communication autour du programme Export Morocco Now; la création de programmes de formation à l’export portés conjointement par les deux institutions ; l’actualisation de l’étude de l’offre exportable marocaine, à la lumière des évolutions récentes qu’a connues le tissu des entreprises exportatrices, ainsi que la mise en place d’un dispositif national de veille stratégique et réglementaire.