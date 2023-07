La relève est assurée chez les Lions de l’Atlas

On s’en doutait, mais le déroulement de la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans dans notre pays a fait découvrir des joueurs qu’on n’imaginait pas réussir de telles performances, alors que l’épuisement de fin de saison faisait son effet… La réalité c’est que dans l’équipe A, les joueurs de 30 ans ont plus d’années derrière que devant. Certes, il y a un âge de maturité, mais cela n’empêche pas d’avoir des jeunes capables de hisser le niveau et de porter le flambeau… La valeur n’attend pas le nombre des années.

Voici une sélection, non exhaustive, de quelques profils ayant fait l’unanimité lors de la CAN U23 et qui ont de très fortes chances de figurer sur la prochaine liste des Lions de l’Atlas. On a déjà vu que Ezzalzouli et El Khannous malgré leur jeune âge, étaient déjà prêts à déboulonner les statues chez les A, et avaient participé à la Coupe du monde Qatar 2022. Les profils suivants sont donc cités en tant qu’exemples, car le nombre de joueurs pressentis pour intégrer l’équipe A est bien plus grand.

Ismael Saibari, le talent séducteur

Un joueur talentueux qui peut se révéler décisif à n’importe quel moment du match. Doué avec ses deux pieds mais conscient que devenir un grand footballeur n’est pas linéaire. Né en Espagne, le 28 janvier 2001, sa place est désormais avec les grands. Tous ceux qui ont regardé la rencontre Maroc-Ghana, comptant pour la 2ème journée des groupes, ont été séduits par les prouesses de Saibari. Une bonne maîtrise du ballon qui confirme la maturité nécessaire pour passer du stade de Lionceau à celui de Lion.

Benjamin Bouchouari, un Vert en voie de maturité

Il évolue en Ligue 2 dans les rangs de l’AS Saint-Etienne. Un milieu de terrain offensif et relayeur digne d’un M’barek Boussofa par exemple. Né en 2001, il aura 25 ans lors de la Coupe du monde 2026. Il a déjà été appelé par Regragui contre la Brésil en match préparatoire, même s’il n’a pas joué. Mais il a connu beaucoup de succès avec son club d’où sa place parmi les Lionceaux. Pour de nombreux internautes marocains, il rappelle un certain Mjid Boyboud, ancien Lion de l’Atlas et ancien joueur du Wydad. Pour d’autres, il ressemble à M’barek Boussoufa. En tous cas, le public l’a bien apprécié avec l’équipe olympique.

Amir Richardson, le prince du milieu

Il fait partie de cette génération remarquable au Havre qui a signé la montée dans l’élite cette saison. Il quitte tout de même le HAC, après plusieurs magnifiques saisons pour retourner au Stade de Reims, ou peut-être vers un autre club. Né à Nice en 2022, d’un père américain du Texas (ancien basketteur brillant ayant évolué en NBA et en Eurobasket) et d’une mère marocaine de Fès, il s’est imposé par sa précocité avec pratiquement 60 apparitions en Ligue 2. C’est un milieu défensif, posé, avec des qualités athlétiques et des compétences footballistiques qui présagent un avenir radieux. Comme l’a remarqué la presse hexagonale, il est rare de voir un milieu défensif aussi grand. Au football, grandeur et mobilité sont rarement compatibles. Pourtant, Amir Richardson combine les deux. Il est également très rapide. Sur les six premiers mois de la saison, il fait partie du Top 10 des joueurs les plus rapides en Ligue 2.

Oussama Targhalline, l’incontournable Académie Mohammed VI

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, ce natif de Sidi Belyout à Casablanca a ouvert les yeux en 2002 au milieu d’un environnement dominé par le football et un fief des fans du wydad précisément. C’était Jamal Sellami qui l’avait convoqué pour la première fois avec l’équipe du Maroc U17 en 2018 pour participer au Championnat de l’UNAF qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations. L’histoire l’a déjà enregistré comme l’auteur du but de la victoire du Maroc en finale de la CAN U23 face à l’Egypte. Il a fait preuve en tant que milieu de terrain d’une efficacité qui suscite beaucoup d’estime. Pas de doute que bientôt il figurera dans le bataillon de Walid Regragui.