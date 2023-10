Jessica Chastain présidente du jury de la 20e édition du FIFM

L’actrice américaine Jessica Chastain oscarisée présidera le jury de la 20e édition du Festival International du Film de Marrakech prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023. Son jury décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes du monde, renseigne un communiqué des organisateurs.

«C’est un honneur de présider le jury du prestigieux Festival de Marrakech dont c’est la 20e édition cette année et je suis ravie d’y retourner après ma dernière participation en 2011. Se voir confier ce rôle est un privilège et j’ai hâte de célébrer les extraordinaires talents du cinéma mondial», a déclaré Jessica Chastain.

Qui est Jessica ?

Au cours de la dernière décennie, Jessica Chastain s’est imposée comme l’une des plus grandes actrices hollywoodiennes, enchaînant les rôles de premier plan avec des réalisateurs de renom tels que Terrence Malick, Kathryn Bigelow, Christopher Nolan ou Ridley Scott. Elle a été plusieurs fois récompensée pour ses interprétations remarquables devant la caméra, et pour la qualité exemplaire des projets dans lesquels elle s’est engagée en tant que productrice, indique la même source.

En 2022, elle a été sacrée meilleure actrice lors de la 94e cérémonie des Oscars pour son interprétation de l’inimitable Tammy Faye dans, Dans les yeux de Tammy Faye (2021).

Il est à noter, par ailleurs, qu’en 2016, J. Chastain a fondé Freckle Films, une société new-yorkaise de production pour le cinéma et la télévision. Outre 355, Dans les yeux de Tammy Faye et George &Tammy, Freckle Films développe actuellement l’adaptation en séries de deux romans Lui & moi d’Alice Feeney et L’École des bonnes mères de Jessamine Chan.Memory de Michel Franco, produit par Freckle Films et dont elle partage l’affiche avec Peter Saarsgard, sortira prochainement.

Pour son grand retour à Broadway après plus de dix ans, elle a récemment brillé dans la reprise de la pièce classique d’Ibsen Une maison de poupée, qui lui a valu une nomination au Tony Award de la meilleure comédienne, dans un premier rôle au théâtre. Elle a également remporté le Prix Drama Desk pour une « interprétation remarquable d’un premier rôle au théâtre ».