Hajj 2023 : Le retour des pèlerins marocains à partir de ce lundi

Le lundi 3 juillet marque le début des vols de retour pour les pèlerins ayant accompli les rites du Hajj. Ils sont près de 34.000 fidèles à être du voyage. Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, avait auparavant annoncé le calendrier des vols de retour qui s’étendra du premier vol demain lundi jusqu’au dernier le 22 juillet. Pour rappel, le départ pour le Hajj a commencé le 2 juin avec le premier groupe de pèlerins marocains et s’est achevé le 22 juin.

Plusieurs mesures ont été prises pour accueillir les pèlerins, notamment le renforcement des équipes d’«assistants passagers». Ces derniers, identifiables grâce à leur uniforme, sont chargés d’accueillir, d’orienter et d’informer les passagers sur les divers services qui leur sont proposés.

Autres mesures mises en place, on note la réduction des délais d’attente, une sécurité renforcée pour le traitement des bagages grâce à une surveillance à distance et des brigades de contrôle dédiées, ainsi qu’une signalétique claire et simplifiée pour une meilleure orientation des passagers, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des aéroports. Toutes ces initiatives ont été entreprises dans le but de garantir un accueil convivial et un retour en douceur pour les pèlerins revenant du Hajj.