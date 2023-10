Entreprenariat féminin : cérémonie de clôture de la deuxième édition de She’s Next

Visa et Société Générale Maroc ont annoncé les gagnantes de la deuxième édition du programme She’s Next, lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue, mardi 17 octobre 2023 à Casablanca. Le ministre de l’inclusion économique, Younes Sekkouri, qui a pris part à cet évènement, s’est félicité du courage et de la persévérance des femmes entrepreneures, rappelant les initiatives mises en place pour promouvoir l’entreprenariat féminin au Maroc.

Dans ce sens, il a évoqué, entre autres, le programme «ANA MOUKAWIL», un programme ayant pour objectif d’accompagner, à l’horizon 2026, 100.000 porteurs de projets, autoentrepreneurs, TPE et unités économiques informelles souhaitant intégrer l’économie structurée. «Nous offrirons aux bénéficiaires un accompagnement intégré et gratuit ainsi que des aides ciblées, sous la forme de chèques conseil, chèques formation, chèques gestion ou subventions de loyer», a-t-il indiqué.

De son côté, Sami Romdhane, directeur général de Visa International au Maroc, a souligné dans une déclaration à La Vie Eco que «la première édition de «She’s Next» tenue l’année dernière était un grand succès. Nous avons eu plus de 100 projets avec cinq gagnantes, que nous avons accompagnées en termes de financement. Cette année, il y a un engouement encore plus important avec des projets beaucoup plus innovants», a-t-il précisé.

Asmae Hajjami, Directeur général et membre du directoire de Société Générale Maroc, a exprimé, dans une déclaration à La Vie Eco, sa fierté de faire partie du programme She’s Next qui vise à renforcer et élever les femmes entrepreneures sur la voie de la réussite. «Nous célébrons aujourd’hui ces gagnantes exceptionnelles, des femmes épanouies qui démontrent constamment leur résilience et leur optimisme pour l’avenir. Nous attendons avec impatience que leurs entreprises aient un impact durable dans le paysage entrepreneurial du Maroc».

Des femmes inspirantes

Choisies parmi plus de 500 candidates de tout le Maroc, Sokayna Bellam, Nassiba Benabdelhafid et Sabrine Zahroubane qui portent respectivement les projets Jodoor, Logistiqa et Tahalil.ma, bénéficieront à la fois d’un soutien financier et d’un accès aux conseils pratiques de femmes leaders, à des outils précieux, à des ressources pédagogiques et à des formations facilitées.

Les trois lauréates ont été évaluées sur la base de différents critères, entre autres, la progression du parcours entrepreneurial da la candidate, la solidité de ses indicateurs commerciaux, sa présence numérique et sa capacité à démontrer et à résoudre des problématiques avec assurance.

Interrogée par nos soins, Sokayna Bellam qui a reçu une subvention de 20.000 dollars pour sa startup «Jodoor» a souligné que son objectif est de démocratiser l’accès à la technologie de l’hydroponie. «C’est la culture des plantes hors sol seulement dans l’eau dans un système en recirculation. L’idée est de permettre aux fermiers traditionnels marocains et africains d’utiliser cette technologie pour qu’ils puissent produire tout au long de l’année tout en économisant jusqu’à 80 % d’eau et 60% de fertilisants», a-t-elle expliqué. La jeune entrepreneure ambitionne de redéfinir l’agriculture traditionnelle et d’élargir son projet à d’autre pays africains.