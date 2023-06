Vidéos. Festival Gnaoua: c’est parti pour la 24ème édition

La 24è édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde s’est ouverte, jeudi soir à Essaouira, avec la traditionnelle parade. Une déambulation typique et un mariage entre différentes couleurs folkloriques traduisant la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume.

Outre la grande foule des amateurs de la ville et des rythmes, plusieurs personnalités ont été de la fête des retrouvailles, signant ainsi le grand retour de ce rendez-vous souiri dans son format habituel. Une programmation riche, haute en couleurs, forte de connotations dont Essaouira a le secret qui envoûtera les dizaines de milliers de férus qui feront le déplacement. L’avant-goût en vidéos.