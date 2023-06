Vidéo.Les femmes, stars montantes de la musique gnaouie

Au fil des années, la culture gnaouie s’est développée. Plusieurs groupes émergent, portées par le rythme et les « vibes » de cette musique. A côté, des fusions se créent, avec d’autres musiques étrangères, américaines, africaines, ou même asiatiques.

En plus de cette évolution culturelle, les femmes s’orientent elles aussi vers cette musique et de plus en plus. Elles essayent de se frayer leur chemin, dans un monde dominé par les hommes essentiellement.

Si certaines ont intégré ce domaine, depuis quelques années, d’autres viennent de s’y intéresser. Elles ne sont pas encore proclamées maâlems, mais, elles y travaillent. Et elles performent aussi bien que les hommes, sinon mieux. En tout cas, elles restent investies corps et âme dans cette musique.

Pendant la parade des groupes ganouis, organisée lors du lancement officiel du festival, nous avons rencontré deux femmes, qui font partie de groupes gnaouis. L’une d’elles se veut parmi les premières à monter sur scène avec un maâlem gnaoui. L’autre est encore jeune, était basketteuse mais a toujours été intéressée par la musique gnaouie. Elle a tout fait pour intégrer un groupe gnaoui et non seulement elle y est depuis 2016, mais elle est considérée comme élément essentiel de la troupe.