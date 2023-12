Taza à l’heure de sa 8ème édition du festival international Ciné-Café

La 8ème édition du festival international Ciné-Café s’est ouverte, lundi à Taza, sous le signe “le cinéma au service des questions de la femme”.

La cérémonie d’ouverture de cette édition qui se poursuivra jusqu’au 27 décembre courant, a été rehaussée par la présence d’une pléiade d’artistes, de réalisateurs et de producteurs de cinéma ainsi qu’un public nombreux.

Intervenant à cette occasion, le président de l’association Festival Ciné-Café, Aziz Rezzouki a indiqué que cette huitième édition se caractérise par son ouverture sur les questions de la femme qui sont au centre des thématiques traitées par les films participant d’autant plus que ces questions sont d’une importance cruciale dans la réalisation du développement.

Après avoir souligné les acquis réalisés par les femmes marocaines sur les différents plan, Rezzouki a évoqué une série de défis auxquels la femme fait face jusqu’à aujourd’hui notamment en ce qui concerne la discrimination sur la base du genre et l’accès aux postes de responsabilité.

Plus de 260 courts métrages du Maroc et de l’étranger, dont 21 films traitant de la question des filles, de la jeunesse et de la femme, ont été sélectionnés pour participer à la compétition officielle du festival, a fait savoir le président de l’association du festival.

De son côté, le directeur provincial de la culture à Taza, Monir Hajjouji a souligné que le festival Ciné-Café de Taza s’est imposé comme un pont de communication, de rencontres et d’échange d’idées entre les participants ainsi qu’une opportunité pour la découverte et la promotion du potentiel artistique de Taza notamment son patrimoine immatériel et naturel, témoin sur l’histoire de la ville et son rôle dans l’histoire du Royaume.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, un vibrant hommage a été rendu à plusieurs figures artistiques ayant enrichi la scène culturelle marocaine de leurs contributions. Il s’agit de Majida Benkirane, Abdelhaq Mojahid, Youssef Loutati et Souad Ouazzani.

Au programme de cette édition figurent une série de projections dans différents espaces, dont des foyers de protection sociale et la prison locale, des rencontres cinématographiques, des séminaires, des ateliers de formation, des Masterclasses et des hommages.