Nicolas Sarkozy attendu au Maroc pour présenter son livre «Le Temps des combats»

L’ancien président de la république française, Nicolas Sarkozy, effectue une visite à Marrakech et Rabat pour présenter son livre « Le Temps des Combats », paru aux éditions Fayard.

Le déplacement de Sarkozy au Maroc s’inscrit dans le cadre de l’invitation du Conseil du développement et de la solidarité (CDS) pour présenter sa réalisation littéraire. Cette visite qui aura lieu à Rabat le 13 décembre fera l’occasion pour l’ex-président français de présenter sa lecture de la situation actuelle du monde et des relations bilatérales qui réunissent l’Afrique et l’Europe et également son attachement au Maroc et à la culture marocaine, à savoir que dans ce livre plusieurs passages ont été consacrés à SM le Roi Mohammed VI et au Maroc.

Pour rappel, le CDS est un think thank issu de la société civile présidé par Monsieur Mohamed Benamour, et qui compte parmi ses membres, d’éminentes personnalités issues du monde de l’entreprise, du secteur public et privé.