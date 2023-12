Musée Yves Saint Laurent Marrakech : Une collaboration internationale étendue à Paris et Tokyo

Le musée Yves Saint Laurent Marrakech (MYSLM) apportera son expérience et son expertise professionnelles au Musée Yves Saint Laurent Paris et aux équipes du National Art Center de Tokyo, dans le cadre de l’exposition Yves Saint Laurent “Across the Style à Tokyo”.

La collaboration tripartite avait été initiée en septembre dernier lors du montage de cette exposition grâce à la participation de Hayate Machache, responsable des réserves au musée Yves Saint Laurent Marrakech.

Le musée Yves Saint Laurent Marrakech, qui a ouvert ses portes à l’automne 2017 à proximité du Jardin Majorelle, est un véritable centre culturel qui possède une salle d’exposition permanente. Il est également doté d’une salle d’expositions temporaires, une galerie de photographies, un auditorium, une bibliothèque de référence, une librairie et un café-restaurant.

Un pôle dédié aux collections occupe le sous-sol et garantit aux œuvres les meilleures conditions de conservation préventive. La formation des membres du personnel constitue aussi une priorité pour le Jardin Majorelle SCA.