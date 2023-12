Inscription du Malhoun au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité: Grande célébration  à Rabat

Le Théâtre national Mohammed V de Rabat a abrité, samedi soir, une grande soirée artistique sous le signe “Nouzha Fi Riyad Al Malhoun” qui a réuni une pléiade d’artistes du Malhoun des quatre coins du Royaume, en célébration de l’inscription de cet art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette soirée artistique a été marquée par la présence de nombreuses personnalités culturelles et artistiques de renom de la scène artistique nationale et a attiré un public de tout âge, féru de ce genre musical authentique.

Le coup d’envoi de cette soirée a été donné par la projection d’un documentaire qui avait été présenté devant le Comité de l’UNESCO. Ce documentaire, réalisé par le ministère en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc, présente un aperçu historique sur l’émergence de cet art au Maroc et sa diffusion dans différentes régions du Royaume. Il comporte aussi des témoignages de chercheurs marocains qui démontrent la place de choix dont jouit cet art dans la culture marocaine.

La soirée a vu la présentation d’une sélection de poèmes marocains du Malhoun sur les thèmes de la prédication, les panégyriques et l’amour, entre autres, interprétés par des artistes parmi les plus brillants de ce patrimoine authentique marocain, notamment Saïd Meftahi, Abdelali El Briki, El Bachir El Khaddar, Abdelali Talbi, Noureddine Rajraji, Mohamed El Bouabdelaoui, Driss Zaarouri et Abdelkarim Essadki. Les mélomanes se sont également délectés des voix féminines de cet art marocain grâce à l’interprétation de Majda El Yahyaoui, Sanae Marhati, Naima Tahiri, Fatim-Ezzahra Rahal, Fatima Haddad, Chaïmaa Reddaf et Narimane Bakioui.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’association El Hantati pour le développement du patrimoine andalou et de l’art du Malhoun à El Jadida, l’artiste Rachida El Hantati, a exprimé sa joie de participer à cette célébration du patrimoine qui a réuni différents talents de cet art marocain authentique, soulignant que le Malhoun est un patrimoine culturel ancré dans l’histoire. Selon elle, cette initiative participe au rayonnement de ce patrimoine précieux et à sa préservation en vue de le transmettre aux générations montantes.

Pour sa part, la jeune artiste Chaïmaa Reddaf, a souligné, dans une déclaration similaire, que le Malhoun représente l’identité et le patrimoine de tous les Marocains, relevant que la jeune génération d’artistes doit porter le flambeau de ce patrimoine marocain authentique pour qu’il ne disparaisse pas. Le Malhoun a été inscrit sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui s’est tenue du 04 au 09 décembre à Kasane, en République du Botswana.