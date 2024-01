Inédit. «Live Magazine» en tournée au Maroc dans les Instituts français

Du 17 au 20 janvier, l’Institut français du Maroc accueillera en tournée un spectacle inédit, «Live Magazine», un magazine vivant et vibrant, sur scène, en direct. À Marrakech, Casablanca et Rabat, journalistes, photographes, cinéastes et artistes montent sur la scène de l’Institut français du Maroc pour un spectacle d’histoires vraies et de performances sensibles.

Il sera question de la grandeur des Renault 12 (Mohamed El Khatib), de la beauté – et de la fragilité – des oasis (Seif Kousmate), d’amitiés millénaires entre juifs et musulmans (Kamal Hachkar), d’histoires d’amour à Casablanca (Sonia Terrab)… Et puis aussi, en cette année olympique : comment une Marocaine née au bord de la mer est partie à l’assaut des plus hauts sommets du monde (Bouchra Baibanou), une championne de boxe sauve l’honneur d’un père exilé (Sofia Nabet) et un amateur de football découvre ses vrais héros (Michaël Zumstein)…

Si, comme dans un vrai magazine, il y a des rubriques et des pages qui se tournent sans transition, durant le «Live Magazine», les récits sont accompagnés de mélodies originales composées par Mokhtar Hsina et Saad Elbaraka. Comédiens, musiciens, réalisateurs, danseurs et philosophes se joindront également aux journalistes pour donner vie à ces récits intimes.

Voici les dates de la tournée :

Le 17 janvier à 20h à l’Institut français de Marrakech / Achat en billetterie sur place à l’Institut français de Marrakech

Le 19 janvier à 20h30 à l’Institut français de Casablanca / Achat en ligne sur guichet.ma ou en billetterie sur place à l’Institut français de Casablanca

Le 20 janvier à 20h au Cinéma Renaissance à Rabat / billetterie sur place au Cinéma Renaissance.