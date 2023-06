Festival du film de Sydney : Une réalisatrice marocaine remporte le premier prix

Qualifié par le jury du festival d'”audacieux, avant-gardiste et courageux”, le film a empoché la somme de 60.000 dollars australiens (41.100 dollars américains), indique le site web du SFF.

Le jury du Festival du film de Sydney a, par ailleurs, décidé d’attribuer le prix Avenir durable (Sustainable Future Award, 40.000 dollars australiens) à “Against the Tide” de la réalisatrice indienne Sarvnik Kaur, tandis que le film documentaire australien “Marungka tjalatjunu” de Derik Lynch and Matthew Thorne a gagné le prix “Documentary Australia” (20.000 dollars australiens), relève la même source.

Six autres prix ont été décernés lors de ce festival qui s’est déroulé du 7 au 18 juin, dont notamment deux Prix “Dendy” pour les courts métrages australiens emportés par la réalisatrice Sophie Somerville et le film “The Dancing Girl and the Balloon Man”, également vainqueur dans la catégorie Event Cinemas Rising Talent.

Les films primés dans le cadre du SFF seront projetés dans sept villes de l’État de Nouvelle-Galles du Sud dans le cadre du “Travelling Film Festival”, qui s’étendra jusqu’en octobre 2023.

Mai dernier, “The Mother of all lies” a été projeté dans le cadre de la sélection “Un Certain Regard” du Festival de Cannes, où il avait décroché le prix de la Mise en scène.