Drâa-Tafilalet s’érige en pôle culturel

Tout au long de l’année 2023, les cinq provinces relevant de Drâa-Tafilalet (Errachidia, Midelt, Tinghir, Ouarzazate, Zagora) se sont érigées en véritables scènes culturelles et artistiques en accueillant une série de manifestations et d’événements de portée nationale et internationale, contribuant ainsi à accroître la visibilité de la région et à promouvoir son rayonnement artistique et culturel.

Parmi les rendez-vous phares ayant contribué à l’animation de Drâa-Tafilalet, figurent notamment le Festival international des nomades organisée en avril à M’hamid El Ghizlane, le Festival national des arts d’Ahwach tenu en mai à Ouarzazate avec la participation de plus de 1000 artistes et la Rencontre Sijilmassa de l’art du Melhoun, organisée à Rissani avec la participation d’une dizaine d’orchestres du Malhoun représentant les différentes régions du Royaume.

La liste des grands événements comprend également le Festival international du conte et des arts populaires tenu en mars à Zagora, le Salon international de la rose à parfum au Maroc organisé en avril à Kelâat M’Gouna, la 28è session de l’Université Moulay Ali Chérif organisée en novembre à Rissani et le Festival international du film transsaharien, tenue dans la ville de Zagora.

En plus de cela, Le Festival international du film documentaire arabo-africain, le Festival international du théâtre d’Amannay, le Salon régional du livre de Drâa-Tafilalet, le Salon national de la pomme et le Forum régional sur le tourisme et le cinéma de Drâa-Tafilalet figurent également parmi les manifestations qui ont marqué la scène culturelle et artistique de la région.

Ces événements, qui ne se sont pas limités aux chefs-lieux des provinces mais se sont déroulés dans plusieurs communes reculées, ont conféré à cette région un véritable rayonnement sur les plans culturel, touristique et artistique à même d’en faire un pôle culturel de premier plan.

Cette programmation riche en événements, activités et rendez-vous culturels a aussi permis aux populations de la région de renouer avec les arts et d’avoir l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations, leurs points de vue et leurs ambitions à travers l’art et la culture.